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Hırsız yakalanmamak için kamera sistemini de çaldı

Nermin UÇTU/MANİSA, () - MANİSA'nın Şehzadeler İlçesi'ndeki bijuteri mağazasına gece yarısı giren hırsız, işyerinde bulunan 20 bin lira ile birlikte işletmedeki kamera sistemini de çaldı. Hırsızın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması...

Hırsız yakalanmamak için kamera sistemini de çaldı

Nermin UÇTU/MANİSA, () - MANİSA'nın Şehzadeler İlçesi'ndeki bijuteri mağazasına gece yarısı giren hırsız, işyerinde bulunan 20 bin lira ile birlikte işletmedeki kamera sistemini de çaldı. Hırsızın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Komşu mağazanın kamera görüntüleri ise hırsızın mağazaya nasıl girdiği anbe an görüntüledi.
Sevgi Yolu üzerinde bir takı mağazasından geçen 12 Aralık saat 03.00'te meydana gelen hırsızlık, güvenlik kameralarınca görüntülendi. Saat 02.30'da mağaza önüne gelerek çevreyi gözleyen, atkıyla yüzünü gizleyen hırsız, mağazanın kepenk kilidini kırıp araladıktan sonra sürünerek içeri girdi. İçeri giren hırsız, 5 dakika içinde yaklaşık 20 bin lira para çaldı. Ayrıca yakalanmamak için mağazanın güvenlik kamera sistemini de sökerek beraberinde götürdü. Mağazaya sürünerek giren hırsız yine aynı şekilde çaldığı paralarla birlikte sürünerek mağazadan çıkıp, karanlıkta kayboldu.
Mağaza çalışanları ve işletmenin müdürü Enver Tam, hırsızlık olayının sabah işyerine geldiklerinde fark ettiklerini anlattı. Kamera sisteminin de çalınmasından dolayı şaşkınlık yaşadıklarını dile getiren Tam, komşu mağazalardan aldıkları görüntüleri izlediklerini ve polise durumu haber verdiklerini söyledi. Tam, "Olay 11 Aralık'ı 12 Aralık'a bağlayan gece saat 03.00 civarında oluyor. 5 dakikada tüm işleri hallediyor. Kayıt cihazını ve paraları alıp çıkıyor. Dükkan girmeden önce keşif yapmış. Kapıyı basit bir şekilde, kepenkler kalitesiz olduğu için kolayca açabiliyor. 20 bin küsur bir para çaldı. Biz sabah dükkanı açmaya geldiğimizde kepengin yarıya kadar açık olduğunu gördük. Sürünerek girip sürünerek çıkıyor. Soğukkanlı olmasına çok şaşırdık" diye konuştu.

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