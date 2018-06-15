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Hindistanlı turist kazada yaralandı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada, Hindistanlı bir turist yaralandı. Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında, Pamukkale girişinde meydana geldi. Denizli'den Pamukkale yönüne gelen Hindistan vatandaşı...

Hindistanlı turist kazada yaralandı
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada, Hindistanlı bir turist yaralandı.
Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında, Pamukkale girişinde meydana geldi. Denizli'den Pamukkale yönüne gelen Hindistan vatandaşı Nanan Sorana yönetimindeki 34 MAC 139 plakalı kiralık otomobille, karşı yönden gelen Sinan D.'nin kullandığı 20 FJ 549 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Sorana yaralanırken, eşi ve bebeği ise yara almadan kurtuldu. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı turiste ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Karahayıt Jandarma Karakolu ekipleri, kazaya karışan turistleri bir an olsun yalnız bırakmadı. Hastanede tedavisi tamamlanan ve taburcu edilen Sorana, eşi ve bebeğiyle birlikte kaldığı otele döndü.
Kazazede Hindistanlı turistler, jandarma ekiplerinin yakın ilgisinden dolayı Karahayıt'tan ayrılırken hatıra fotoğrafı çektirip, teşekkür etti.

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