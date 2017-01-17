Himmet toplantıları için şifreli mesajlar

Özkan ARSLAN / ANKARA, () - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt adına Ankara Keçiören'de esnaftan himmet parası toplayan 4 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Şüphelilerin telefon mesajlarında himmet toplantısına çağırmak için 'Yüzmeye beklemek, Kavurmaya davet', himmet parası istemek için 'Tereyağı, ayakkabı' gibi şifreli mesajlar gönderdikleri belirlendi.

Cumhuriyet Savcısı Musa Yücel tarafından hazırlanan iddianamede, soruşturmanın bir esnafın ihbarı ile başlatıldığı, şüpheliler Ertan Gök, Murat Ulaş, Osman Yılmaz, ve Ömer Akbudak'ın yapılan teknik takip, fiziki takip sonucu elde edilen görüntüler, HTS analiz raporlarında FETÖ/PYD için Ankara Keçiören'de himmet parası topladığının tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, 4 şüphelinin de farklı hatları kullanarak birbirleriyle ve farklı kişilerle çok sayıda görüşme ve mesajlaşmalarının tespit edildiği belirtilerek, tüm görüşmelerin ve mesajlaşmaların dökümüne iddianamede yer verildi.

"YEDEK ŞORT VAR BEKLİYORUM"

İddianamede şüpheli Osman Yılmaz'ın 28 Temmuz 2015 tarihinde bir kişi ile yaptığı telefon görüşmesinde şifreli konuştuğu belirtildi. Konuşma şöyle:

Osman Yılmaz: Abi havuza bekliyoruz geliyor musun?

X Kişi: Geleceğim de şortumu evde unutmuşum

Osman Yılmaz: Yedek şort var alırız, bekliyorum

X Kişi: Misafirimiz var ya haberin olsun

Şüpheli Murat Ulaş'ın birçok kişiye "Akşam 19.30'da H.K'ın başkentteki dükkanını kışlık lastikler gelmiş onlara bakmaya gideceğiz" şeklinde mesaj attığı ve bunun himmet toplantısına davet olduğu yer aldı.

"GECİKME HANIM TEREYAĞI YAPACAKMIŞ"

Şüpheli Murat Ulaş'ın H.Ö. adlı kişi ile yaptığı telefon görüşmesi ise iddianamede şu şekilde yer aldı:

Murat Ulaş: Bu akşam sütü de kaymağı da bizim eve getiriyorsun, saat sekizde bekliyorum seni. Gecikme hamım tereyağı yapacakmış ha ona göre

H.Ö: Getiriyorum, getiriyorum tereyağları

HİMMET VERMEK İSTEMEYENLERE AĞIR SÖZLER

Yine iddianamede şüphelilerden Ertan Gök'ün, himmet toplayan abilerden S. adlı kişiyle yaptığı telefon görüşmesinde himmet parası vermek istemeyen bir kişi için kullandığı ağır sözler yer aldı. Görüşme tutanakları şöyle:

Ertan Gök: Tabi canım olmaz öyle şey, hiç uygun değil. Bizim ekip iyi

S: Ne bekliyorsunuz ne yapacak ki, bir şey yapamıyoruz

Ertan Gök: Aynen Resul Yılmaz bizim ekip, önceden beraberdik. Eski abi diye seni de aradım, 3-5 abiyi aradım.

S: Ne yapıyormuş Resul Yılmaz

Ertan Gök: İyi de onların ekip duman ne kadar kaşarlaşmış

S: Bizimkiler de öyle cacık lan, hepsi sabunluk, asabımı bozuyor. Adam yüz lirayı sıkıntıya sokuyor. Kaç trilyonların sahibi adamlar yüz liralık şeye sıkıntı yapıyorlar. Hep problem yapıyorlar.

"ABD'YE GİTTİ KENDİNİ TOPARLADI"

Ertan Gök ile S. adlı kişinin telefon görüşmesinin devamında himmet istedikleri bir kişiden şöyle bahsediliyor:

S: Biraz düzeldi. Şöyle bir Amerika'ya gitti geldi, biraz kendine geldi şimdilik. Öyle hani yüz liraya falan ses çıkarmayı, önceden her şeye problemdi adam. Orada görmüşler hemen hemen kendini topladı

Ertan Gök: İşte öyle şeyler lazım ya bazı insanlara. Eski abileri seçtim böyle seni de kayıtta duruyormuş. Harun abiyi de arayacaktım kaydı olmadığı için aradım.

SİLİVRİ'DE ZİYARET

İddianamede şüpheli Ertan Gök'ün bir konuşmasında "Silivri'deyiz sıraya girdik bekliyoruz" ifadelerine de yer verilerek, "Şüpheli Ertan Gök'ün FETÖ/PYD içerisindeki Keçiören grubu içerisinde faaliyet gösterdiği, örgüt içerisinde faaliyet gösteren ve irtibatı olan kişilerin ABD ile bağlantılı olan kişilerle bağlantısının olduğu, faaliyetlerine devam etmek için himmet adı altında para topladıkları, İstanbul ilinde tutuklu bulunan FETÖ/PYD mensubu şahısları ziyarete gidenlerle bağlantılı olduğu değerlendirilmektedir" denildi.

Şüphelilerden Ömer Akbudak'ın telefonun da örgütün gizli haberleşme programı 'Bylock' tespit edildiği de belirtilirken, konuşmalarda yer alan şifreli kelimelerin şunlar olduğu yazıldı:

Yüzmeye bekleme: Himmet toplantısına davet

Ayakkabı: Himmet parası

Kavurmaya Davet: Himmet toplantısına davet

Çay Programı: Himmet programı düzenlemek

Tereyağı: Himmet parası

Kışlık Lastik: Toplantıya davet

Yüzmeye Davet: Himmet toplantısına çağrı

4. AĞIR CEZADA YARGILANACAKLAR

Şüpheliler, iddianame kabul edilirse Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.