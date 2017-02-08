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Hilvan'da, işyerine tüfekli saldırı

Mustafa UFAK/ HİLVAN (Şanlıurfa),()- ŞANLIURFA'nın Hilvan İlçesi'nde, bir işyerine gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle ateş açıldı. Kimsenin yaralanmadığı olayda, işyerinde hasar oluştu. Bağlar Mahallesi'nde İbrahim...

Hilvan'da, işyerine tüfekli saldırı

Mustafa UFAK/ HİLVAN (Şanlıurfa),()- ŞANLIURFA'nın Hilvan İlçesi'nde, bir işyerine gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle ateş açıldı. Kimsenin yaralanmadığı olayda, işyerinde hasar oluştu.
Bağlar Mahallesi'nde İbrahim Olzunga'ya ait zücaciye dükkanına gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle peş peşe ateş açıldı. Silah seslerinin duyanların haber vermesiyle gelen Olzunga, işyerine ateş açıldığını görünce durumu polise bildirdi. Sabah saatlerinde işyerinde inceleme başlatan polis ekipleri, tüfeğe ait çok sayıda boş kartuş buldu. Kimseyle husumeti olmadığını söyleyen işyeri sahibi Olzunga, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin biran önce bulunmasını istedi.
Polis, ekipleri de işyerinde hasara yol açan saldırıyı yapan kişi ya da kişilerin bulunmasına yönelik çalışma başlattı.

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