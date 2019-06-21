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Hilmi Özkök'ün eski yakın korumasına FETÖ tutuklaması

Davut CAN/İZMİR, () - FETHULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan ve bir dönem eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün yakın korumalığını...

Hilmi Özkök'ün eski yakın korumasına FETÖ tutuklaması

Davut CAN/İZMİR, () - FETHULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan ve bir dönem eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün yakın korumalığını yapan astsubay Nihat O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin TSK içindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında aktif olarak çalışan bir albay, bir yarbay, bir binbaşı, bir yüzbaşı, 3 üsteğmen, aralarında bir dönem eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün yakın korumalığını yapan Nihat O.'nun da olduğu 37 astsubay, 4 uzman çavuş ve TSK'dan ihraç edilen 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, geçen 18 Haziran'da yaptığı operasyonlarda yakalanan Nihat O., bugün emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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