Hilafet istediği iddia edilen okul müdürü açığa alındı

NEVŞEHİR’de sosyal paylaşım sitesinden laiklere hakaret edip Cumhuriyet yerine hilafetin getirileceğini savunduğu iddia edilen orta okul müdürü İskender Çınar açığa alındı.İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, yapılan şikayetler üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde Merkez Yunus Emre İmam Hatip Orta Okulu Müdürü İskender Çınar, soruşturmanın selameti açısından açığa alındı. Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yasin Sezel ise soruşturmanın devam ettiğini belirtti.Geçen hafta sosyal paylaşımlarında laiklere hakaret ettiği iddia edilen müdüre tepki gösteren Türk Eğitim-Sen Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Uğur, bu kişinin açığa alınmasının toplumun yüreğine su serptiğini dile getirdi. Uğur, "Söz konusu müdür yaptıklarının cezasını ödeyecek ve bizim birlik ve beraberliğimizi bozamayacaktır" şeklinde konuştu.CHP'DEN SUÇ DUYURUSUAçığa alınan Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu müdürü hakkında CHP İl Başkanlığı da suç duyurusunda bulundu. Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ı bugün ziyaret eden ve soruşturma ile ilgili bilgi alan CHP İl Başkanı Kamil Gülmez, Cumhuriyet, laiklik ve Atatürk düşmanı olarak nitelendirdiği öğretmenin açığa alındığını söyledi. Gülmez, şöyle dedi:"Nevşehir Eğitim-Bir-Sen şube başkan yardımcısı, Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu müdürü, provokatör İskender Çınar girişimlerimiz sonucunda açığa alınmış, soruşturma yapmak üzere il milli eğitim müdürlüğü tarafından iki müfettiş görevlendirilmiştir. Ayrıca cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. İlgili öğretmenin durumu il başkanlığımızca bizzat Ankara'ya gidilip genel merkezimiz bilgilendirilmiş, genel başkan yardımcımız Bursa Milletvekili Sayın Profesör Doktor Lale Karabıyık tarafından Nevşehir il milli eğitim müdürü aranarak konu hakkında bilgi alınmıştır. İstanbul milletvekilimiz Sayın Barış Yarkadaş ve Ankara milletvekilimiz Sayın Murat Emir tarafından milli eğitim bakanının cevaplaması isteğiyle soru önergeleri verilmiştir. Aynı kişinin Balıkesir Milletvekilimiz Sayın Mehmet Tüm'e yapmış olduğu hakaretten dolayı milletvekilimiz tarafından mahkemeye verilmiştir. Bugün il başkanı, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanlarımızla birlikte konu hakkında bilgi almak amacıyla sayın valimizle görüşülmüştür. Sayın Vali ilgili imam hatip lisesi müdürünün açığa alındığını, soruşturma yapmak üzere iki müfettişin görevlendirildiğini belirtmiştir. Bizler de CHP, il, ilçe başkanları ve yönetim kurulu olarak konunun takipçisi olacağımızı, alınan bilgilerin genel merkezle paylaşılacağını sayın Valiye arz ettik. Ayrıca ilgili şahıs hakkında suç duyurusunda bulunmak amacıyla dilekçe ile başvurduk."

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