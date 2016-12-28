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Hibe edilen angusun teptiği çiftçi yaralandı

ZONGULDAK'ta çiftçi 31 yaşındaki Hakkı Karakuş, 'Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi' kapsamında teslim edilen Güney Amerika'dan ithal 'angus' cinsi büyükbaş hayvanın tepmesi sonucu yaralandı. Zonguldak Belediyesi mezbahanesinde,...

Hibe edilen angusun teptiği çiftçi yaralandı
ZONGULDAK'ta çiftçi 31 yaşındaki Hakkı Karakuş, 'Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi' kapsamında teslim edilen Güney Amerika'dan ithal 'angus' cinsi büyükbaş hayvanın tepmesi sonucu yaralandı.
Zonguldak Belediyesi mezbahanesinde, proje kapsamında eğitim ve kapasite açısından şartları uygun olan 18-40 yaş arasındaki 127 üreticiye 6'şar adet olmak üzere toplam 762 büyükbaş hayvan verildi. Üreticilerden Hakkı Karakuş, kura ile belirlenen 6 büyükbaş hayvanını görevliler ile birlikte kamyona yüklemeye başladı. Bu sırada hayvanlardan biri Karakuş'u teperek yere düşmesine neden oldu. Göğsünden aldığı darbeyle başını yere çarpan Karakuş için sağlık ekiplerine haber verildi. Karakuş, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Karakuş'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Necmi Çelik, hafif bir yaralanma olayı olduğunu, hayvanların uzun bir yoldan geldiğini, kalabalık görünce agresifleşebildiklerini söyledi.

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