Heykeli 1 milyon 700 bin liraya satmak isterken yakalandı

Selda Hatun TAN/DERİNCE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen, 90 santimetre uzunluğundaki kadın ve erkek figürlü heykeli 1 milyon 700 bin liraya satmak isteyen İ.K., jandarma operasyonuyla yakalandı.

Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derince'ye bağlı Çenedağ Mahallesi'nde oturan İ.K.'nin evinde sakladığı ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen heykeli 1 milyon 700 bin liraya satmak istediği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, İ.K.'nin evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada; 90 santimetre uzunluğundaki sütunun üzerinde, birbirine sarılan kadın ve erkek figürlü heykel ele geçirildi. İ.K., gözaltına alınırken, heykele de el koyuldu. Heykelin, Müze Müdürlüğü yetkililerince inceleneceği belirtildi.



FOTOĞRAFLI