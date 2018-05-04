Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Sarıeroğlu'ndan 657 sayılı devlet memurlarıyla ilgili önemli açıklama
657 sayılı kanun değişiyor mu?
Ali Koç Fenerbahçe başkan adaylığından çekildi mi
Ali Koç'Itan adaylıkla ilgili açıklama
Dolar 4.2828 lira ile yeni tarihi rekor düzeyine tırmandı borsa 102 bin puanın altında
Dolar rekor üstüne rekor kırdı
Yıldırım ve Bahçeli Erdoğan için birlikte YSK'ya başvurdu
Yıldırım ve Bahçeli Erdoğan için...

Heyelan nedeniyle köyün içi taş doldu

Erkan BAY/ELAZIĞ, () - ELAZIĞ'ın Maden ilçesi Nalkıran köyünde dün gece etkili olan yağmur nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelandan sonra köyün içi taşlarla doldu. Maden ilçesine bağlı Nalkıran köyünde dün gece etkili olan yağmur...

Heyelan nedeniyle köyün içi taş doldu

Erkan BAY/ELAZIĞ, () - ELAZIĞ'ın Maden ilçesi Nalkıran köyünde dün gece etkili olan yağmur nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelandan sonra köyün içi taşlarla doldu.
Maden ilçesine bağlı Nalkıran köyünde dün gece etkili olan yağmur sele neden oldu. Sel nedeniyle oluşan heyelandan dolayı Nalkıran köyü su şebekeleri tamamen tahrip oldu. Köyün içinin tamamen taşlarla dolmasına neden olan heyelan, hayatı felç etti. İhbar üzerine bölgeye giden Elazığ Özel İdaresi ekipleri, heyelanın yaşandığı köyde çalışmalara başladı. Nalkıran köyü muhtarı İzzet Aydın, "Heyelan nedeniyle köyümüzün içi taşla doldu. Su şebekemiz tahrip oldu, borularımız açıkta kaldı. Özel İdare ekipleri çalışmalara başladı. Hasar tespitlerinin ardından gerekli adımlar atılacak" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314