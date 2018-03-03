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Heybeliada'da korkutan yangın

HEYBELİADA'da Refah Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan ve yazlık olarak kullanıldığı öğrenilen ahşap bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, yandaki iki binaya da sıçradı....

İSTANBUL HEYBELİADA'da Refah Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan ve yazlık olarak kullanıldığı öğrenilen ahşap bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, yandaki iki binaya da sıçradı. Heybeliada itfaiye ekipleri alev topuna dönen evlere müdahale etmekte yetersiz kalınca, adaya Büyükada, Maltepe, Kartal ve Kadıköy ilçelerinden de ekipler yönlendirildi. 

ADA HALKI DA YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Ada halkı itfaiye ekiplerine yardım etti. Bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerine hortumların taşınmasına bazıları ise itfaiye hortumlarıyla alevlere su sıkarak yardımcı oldu. Yangına müdahale eden vatandaşlardan birisi, yangını duyar duymaz koştuklarını belirterek, "Cephe sımsıcaktı. Cepheyi sulandırdık. Sirayeti de önledik. Ucuz kurtardık. Allah kurtardı. Allahtan rüzgar yoktu" dedi. Heykeltraş Leyla Aktaş Rosenberger ise, "Burada bir sistem yok. Arka bahçemde dumanlar gördüm. biz ekibimle beraber yangın bizim eve sıçramasın diye soğutma çalışması yaptık. Bütün kıcılcımlar bizim eve doldu. Biz burada kendi başımızayız. Hiçbir şekilde yardım yok. Ben çocukken de böyleydi. Abimler yangın olunca koşarlardı. Evden eşyalar alınırdı. Biz yaşlanıyoruz. Hiçbir şekilde adalara bir sistem kurulmuyor" ifadelerini kullandı. 

2 SAATTE SÖNDÜRÜLEBİLDİ

Yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşların yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. 3 bina tamamen yanarken, yangında ölen yada yaralanan kimse olmadı. Binaların ikisinin yazlık olarak kullanıldığı öğrenildi. 

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Heybeliadada Korkutan Yangın
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