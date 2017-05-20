HES’te suya düşerek sürüklenen şantiye şefi öldü, işçi yaralandı

ARTVİN’ in Murgul İlçesi’nde Erenköy Hidroelektrik Santrali’nin (HES) yükleme havuzunda temizlik çalışması sırasında suya düşen Şantiye Şefi 27 yaşındaki Ercan Çelikarslan, derede sürüklenerek öldü. HES çalışanlarından 48 yaşındaki Osman Yüksek ise yaralı kurtuldu.Olay saat 11.00 sıralarında, Kabaca Deresi üzerinde kurulu Erenköy Hidroelektrik Santrali’nin su havuzunun temizlenmesi sırasında meydana geldi. Şantiye Şefi Ercan Çelikarslan ile Osman Yüksek, suda biriken ağaç parçalarının temizleme çalışması sıraında bilinmeyen bir nedenle havuza düştü. Bir süre suda sürüklenen Osman Yüksek demirlere tutunarak kurtuldu. Derede sürüklenen Ercan Çelikarslan’ ın cesedi ise, yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta, Kamilet Köyü yakınlarında bulundu. Yaralanan Osman Yüksek, Murgul Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olayın ardından Murgul’da Pazar günü yapılacak olan Boğa Güreşleri Festivali iptal edildi.

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