HES kanalına düşen 2 karacayı köylüler kurtardı

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde HES kanalına düşen 2 karaca, köylüler ve cenazeden dönenler tarafından boğulmak üzereyken son anda kurtarıldı.Reşadiye ilçesinde İsmailiye köyüne otobüsle cenazeye gelenler, dönüş yolunda HES kanalına düşen 2 karacayı fark etti. Otobüsü durduran kişiler, köylülerin de yardımıyla suya düşen karacaları çıkarmak için seferber oldu. Köyden getirilen ipe bağlanan 2 karaca, yaklaşık 15 dakika süren çalışmanın ardından kurtarıldı. Köy sakinlerinden İsmaliye Köyü Dernek Başkanı Ömer Erdem, "Köyümüzde bir yakınımızın cenazesini defnettikten sonra dönüşte, tesadüfen 2 karacayı Tozanlı Cilhane bölgesindeki HES kanalında çırpınırken gördük ve kanaldan kurtardık ama daha önce de bu tip olaylara bölgemizde sıkça şahit olduk. HES kanalının yetersiz güvenlik tedbirlerinden dolayı insan veya hayvanlar için tehlike oluşturuyor" dedi. HES kanalı içerisinden çıkartılan karacalar Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 2 karacanın ise HES kanalındaki görüntüleri ise vatandaşlar tarafında cep telefonları ile görüntülendi.

FOTOĞRAFLI