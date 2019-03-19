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HES inşaatında çalışan bekçiden 3 gündür haber yok

Cengiz YALÇIN/ÇANKIRI, () - ÇANKIRI'nın Kızılırmak ilçesinde, hidroelektrik santrali (HES) inşaatında çalışan bekçi Mustafa Kaya'dan (55) 3 gündür haber alınamıyor. Aşırı yağış nedeniyle meydana gelen taşkında HES kanalına düştüğü...

HES inşaatında çalışan bekçiden 3 gündür haber yok

Cengiz YALÇIN/ÇANKIRI, () - ÇANKIRI'nın Kızılırmak ilçesinde, hidroelektrik santrali (HES) inşaatında çalışan bekçi Mustafa Kaya'dan (55) 3 gündür haber alınamıyor. Aşırı yağış nedeniyle meydana gelen taşkında HES kanalına düştüğü sanılan Kaya'yı arama çalışmaları sürdürülüyor.
Kızılırmak'taki Tımarlı HES projesi köprü ve kanal yapımı çalışmalarında gece bekçisi olarak çalışan Mustafa Kaya'dan 3 gündür haber alamayan çalışma arkadaşları, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgede aşırı yağışla oluşan taşkın suyuna kapıldığı tahmin edilen Kaya'nın bulunması için HES kanalında arama çalışması başlatıldı. Valilik koordinesinde AFAD, DSİ 52'nci Şube Müdürlüğü, UMKE ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ekipleri, bu sabah arama çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalara, Jandarma Arama Kurtarma Su Altı ekibi de destek verdi. 3 gündür sürdürülen arama çalışmalarını Vali Hamdi Bilge Aktaş, yerinde inceleyerek, bilgi aldı. Mustafa Kaya'nın yakınları ile sohbet eden Vali Aktaş, çalışmaların hızlandırılarak, bir an önce sonuç alınması için gereğinin yapılmasını istedi.

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