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HES inşaatı bölgesinde heyelan
SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, hidroelektrik santrali (HES) inşaatı bölgesinde, heyelan meydana geldi. Park halindeki otomobil, yamaçtan kayan toprak ile ağaçların altında kaldı. Sapanca'ya bağlı İkramiye Mahallesi'nde, saat 11.00 sıralarında,...
GÜVENLİK 07.11.2019, 15:15
SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, hidroelektrik santrali (HES) inşaatı bölgesinde, heyelan meydana geldi. Park halindeki otomobil, yamaçtan kayan toprak ile ağaçların altında kaldı.
Sapanca'ya bağlı İkramiye Mahallesi'nde, saat 11.00 sıralarında, yapımı sürdürülen HES bölgesinde heyelan meydana geldi. Şantiyeye işçi taşıyan Oğuz Çoban'ın kullandığı 06 GB 6640 plakalı otomobil, park halindeyken, yamaçtan kayan toprak ile ağaçların altında kaldı. Heyelan nedeniyle şantiye yolu, kapanırken, ulaşıma açma ve otomobili toprak altından çıkarma çalışması başlatıldı.
Sapanca'ya bağlı İkramiye Mahallesi'nde, saat 11.00 sıralarında, yapımı sürdürülen HES bölgesinde heyelan meydana geldi. Şantiyeye işçi taşıyan Oğuz Çoban'ın kullandığı 06 GB 6640 plakalı otomobil, park halindeyken, yamaçtan kayan toprak ile ağaçların altında kaldı. Heyelan nedeniyle şantiye yolu, kapanırken, ulaşıma açma ve otomobili toprak altından çıkarma çalışması başlatıldı.
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