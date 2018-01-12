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HES barajındaki balık ölümlerine inceleme

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde bulunan Çayaltı Hidroelektrik Santrali barajında meydana geldiği iddia edilen balık ölümleriyle ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü inceleme başlattı. Devrek...

HES barajındaki balık ölümlerine inceleme
ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde bulunan Çayaltı Hidroelektrik Santrali barajında meydana geldiği iddia edilen balık ölümleriyle ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü inceleme başlattı.
Devrek Irmağı üzerinde bulunan Reis Enerji'ye ait Çayaltı Hidroelektrik Santrali'nde suda oksijensiz kaldığı tahmin edilen balıklar öldü. Geçen Kasım ayında yaşanan balık ölümleri cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde telef olan balıkların kürekle toplanarak çuvala doldurduğu görüldü. Santral barajının kuyruk suyu kapaklarında bakım ve tamirat yapılması için suyun önüne set çekilmesi ile arada kalan balıkların oksijensiz kalarak telef oldukları iddia edildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görüntülerle ilgili inceleme başlattı. İncelemenin ardından hazırlanacak rapor ile santralin olayda ihmali olup olmadığının ortaya çıkacağı belirtildi.

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