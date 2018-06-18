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Herkesin gözü önünde, kurşun yağmuruna tutarak öldürüp, kaçtı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde sokakta yürüyen Cihat Turan (47), çevredekilerin gözleri önünde, bir otomobilden kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırgan, yere yığılan Turan'ın yanına gelip, başına ateş ettikten sonra araçla kaçtı. Polis,...

Herkesin gözü önünde, kurşun yağmuruna tutarak öldürüp, kaçtı
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde sokakta yürüyen Cihat Turan (47), çevredekilerin gözleri önünde, bir otomobilden kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırgan, yere yığılan Turan'ın yanına gelip, başına ateş ettikten sonra araçla kaçtı. Polis, saldırganın Cihat Turan'ın akrabası olduğunu belirledi.
Olay, saat 17.00 sıralarında, Akyazı Fatih Mahallesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Cihat Turan'a seyir halindeki bir otomobilden ateş açıldı. Yaralanan Turan kaçmaya çalışırken, otomobilden inen saldırgan ateş etmeye devam etti. Saldırgan, yere yığılan Cihat Turan'ın yanına kadar gelip başına da ateş etti. Herkesin gözleri önünde Turan'ı kurşun yağmuruna tutan saldırgan, daha sonra aracına binip olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine gelen 112 Acil ekibi, Cihat Turan'ın öldüğünü belirledi.
Polis, Cihat Turan'ı bir akrabasının öldürdüğünü belirlerken, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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