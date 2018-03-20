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Her yerde aranan 'Hanım Ağa'nın telefon kayıtları inceleniyor

ÇANAKKALE ve Yalova'da emlakçılık yapan, çevresinde 'Hanım Ağa' olarak tanınan Tuğba Kalaycı, ortadan kayboldu. Bir süre önce ofisinde darp edilip, silahla bacağından vurulan, 5 gün önce de çocuklarını Yalova’daki kardeşine bırakıp...

Her yerde aranan 'Hanım Ağa'nın telefon kayıtları inceleniyor
ÇANAKKALE ve Yalova'da emlakçılık yapan, çevresinde 'Hanım Ağa' olarak tanınan Tuğba Kalaycı, ortadan kayboldu. Bir süre önce ofisinde darp edilip, silahla bacağından vurulan, 5 gün önce de çocuklarını Yalova’daki kardeşine bırakıp ayrılan Tuğba Kalaycı'nın bulunması için telefon kayıtları da incelemeye alındı.
Yalova ve Çanakkale'de açtığı, 'Emlak Bank' isimli işyerlerinde emlak ticareti yapan Tuğba Kalaycı, geçen aylarda Biga'daki ofisinde saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişilerce dövülüp, bacağından vuruldu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken Tuğaba Kalaycı, geçen hafta iki çocuğunu Yalova'da yaşayan kız kardeşi Fatma Mehmetcik'e bırakıp ayrıldı. Yalova'da Fevzi Çakmak Mahallesi'nde de emlakcılık yapan Tuğba Kalaycı'dan bir daha haber alınamadı. 
Sır olan kardeşinin hayatından endişe eden Fatma Mehmetcik, "Tuğba yıllar önce eşini kaybettikten sonra iki çocuğu ile ortada kaldı. Emlakçılık yaparak yaşamını sürdürmeye çalıştı. Geçtiğimiz hafta iki çocuğunu bana bırakıp ayrıldı. Sonra sırra kadem bastı. Hayatından endişe ediyorum" dedi.
Fatma Mehmetcik'in Yalova Cumhuriyet Savcılğıı'na yaptığı başvurunun ardından 'Hanım Ağa' lakabıyla tanınan Tuğba Kalaycı'nın bulunması için çalışma başlatıldı. Savcılık, Kalaycı'nın en son yaptığı telefon görüşmelerini incelemeye aldı.

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