Hendek'te kaza: 8 yaralı

SAKARYA'nın Hendek ilçesi yakınlarında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Çukurhan mevkiinde dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Adapazarı yönüne giden Mesut Erdoğan yönetimindeki 54 DD 993 plakalı otomobil, karşıdaki yola geçmek isteyen Zeynep Avcan'ın kullandığı 81 AT 599 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan iki araçtaki 8 kişi yaralandı.

Olay yerine ihbarlar üzerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler Mesut Erdoğan ve Zeynep Avcan ile araçlarda bulunan Berke Kayra Erdoğan, Büşra Erdoğan, Ali Tuğra Erdoğan, Merve Manas, Şura Manas, Necla İleri, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrasında iki yönlü olarak geçişlere kapatılan karayolunda hurdaya dönen araçlar kaldırılınca trafik yeniden normale döndü.

Kaza sonrasında konuşan Çukurhan Mahallesi Muhtarı Taner Azun, sürekli kazaların yaşandığı köy girişine bir an önce alt geçit yapılması gerektiğini belirterek, "Burada her 3- 5 günde kazalar meydana geliyor. Bölünmüş yol yapılmış olsa da köyümüze giriş yapılamadığından ve yolun altından araç geçişi tüneli yapılamadığından dolayı mağduriyet yaşıyoruz. Yetkililerin bizlerin mağduriyetini gidermesini bekliyoruz" dedi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



