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Hemzemin geçitte tren otomobile çarptı: 3 yaralı

Satılmış AKKAŞ- Tahsin BAYTAR/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'ın Evciler ilçesinde hemzemin geçitte yük treni otomobile çarptı. Aynı aileden 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Evciler'e bağlı Sütlaç...

Hemzemin geçitte tren otomobile çarptı: 3 yaralı

Satılmış AKKAŞ- Tahsin BAYTAR/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'ın Evciler ilçesinde hemzemin geçitte yük treni otomobile çarptı. Aynı aileden 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Evciler'e bağlı Sütlaç ve Baraklı köyleri yolu üzerindeki hemzemin geçitte pazar günü saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Mehmet Sayar (64) otomobiliyle hemzemin geçide yaklaştığı sırada gelen treni fark ederek durmak istedi. Herhangi bir bariyerin bulunmadığı geçitte otomobili rayların üzerinde durdurabilen Mehmet Sayar, trenden kaçamadı. Yük treni çarptığı otomobili yol kenarına savurdu.
Kazada, Mehmet Sayar ile aynı araçta bulunan eşi Ayşe Sayar (59) ve kızı Meral Sayar (19) yaralandı. Yaralılar, önce Dinar Devlet Hastanesi'ne, ardından Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde hemzemin geçide yaklaşan otomobilin rayların üzerinde durması ve birkaç saniye sonra gelen trenin çarpması yer aldı.

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