Hemzemin geçitte tren otomobile çarptı: 2 yaralı

Feyzi DAVULCU/UŞAK, () - UŞAK'ın Eşme ilçesinde, hemzemin geçitte trenin çarptığı otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında, Eski Kolonkaya yolu yakınlarındaki kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. Eşme ilçe merkezinden Uşak yönüne giden 32601 sefer sayılı yolcu treni, Ersan Özdemir'in kullandığı 64 EJ 508 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Özdemir ile yanındaki Mekiye Çaplı ağır yaralandı. Yaralılar ambulansla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarmanın kaza yerindeki incelemesinin ardından otomobil bulunduğu yerden kaldırıldı. Tren ise 1 saatlik gecikmenin ardından yoluna devam etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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