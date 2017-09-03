Hemzemin geçitte kaza, 2 yaralı

AYDIN'ın Germencik İlçesi'nde hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışan otomobile tren çarptı. Kazada otomobil yana savrularak hasar görürken, içindeki 2 kişi yaralandı.Kaza, Aydın-İzmir Karayolu Yedi Eylül Mahallesi girişindeki hemzemin geçitte bugün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Denizli-İzmir seferini yapan Yusuf Acar yönetimindeki '300 22-4' numaralı yolcu treni, ilçe merkezinden Yedi Eylül Mahallesi'ne giden 58 yaşındaki İkram Erçetin yönetimindeki 09 PB 350 plakalı otomobile hemzemin geçitten geçtiği sırada çarptı. Trenin çarpmasıyla yana savrulan otomobilin ön kısmında büyük hasar oluştu. Otomobil sürücüsü İkram Erçetin ve yanında yolcu olarak bulunan, 57 yaşındaki Hediye Erçetin yaralandı. Yaralılar, kaza yerine çağrılan ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tren ise kısa bir süre durduktan sonra yoluna devam etti. Otomobilin hemzemin geçitten geçtiği sırada bariyerlerin kapalı olduğu belirtildi.

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