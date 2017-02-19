Helikopter düştü ihbarı Niğde’yi ayağa kaldırdı

NİĞDE ‘de 112 Acil'e gelen 'Askeri helikopter' düştü ihbarı, kentte paniğe neden oldu. Dağlık alanda bir saat helikopteri arayan ekipler ve vatandaşlar, ihbarın asılsız olduğu ortaya çıkması üzerine rahat bir nefes aldı.



Saat 19.30 sıralarında 112 Acil Merkezi'ni arayan kimliği belirsiz bir kişi kent merkezinin 10 kilometre uzağındaki Hançerli Mahallesi yakınlarında dağ kesime askeri helikopterin düştüğü yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine sağlık ekiplerinin yanı sıra polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri de bölgeye sevk edildi. Mahalle sakinlerinin de katılımıyla bölgede bir saati aşkın süre arama yapan ekipler, bahsi geçen helikoptere rastlamadı. Askeri makamlarla görüşen ekipler, ihbarın asılsız olduğunu belirledi. İhbarın asılsız çıkması üzerine, hem arama yapan ekipler, hem mahalle sakinleri rahat bir efes aldı. Polis ve jandarma asılsız ihbarda bulunan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.