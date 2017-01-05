Hediye paketlerine gizlenmiş kaçak sigara yakalandı (2)

ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
Amasya merkez Taşova kavşağında durdurulan ve koliler içerisinde hediye paketlerine gizlenmiş 34 bin 880 paket kaçak sigara ile yakalanan kamyon şoförü Hasan T. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI Amasya merkez Taşova kavşağında durdurulan ve koliler içerisinde hediye paketlerine gizlenmiş 34 bin 880 paket kaçak sigara ile yakalanan kamyon şoförü Hasan T. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından serbest...
05 Ocak 2017 Perşembe 19:41
ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
Amasya merkez Taşova kavşağında durdurulan ve koliler içerisinde hediye paketlerine gizlenmiş 34 bin 880 paket kaçak sigara ile yakalanan kamyon şoförü Hasan T. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
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