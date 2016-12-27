HDP ve DBP Kars il başkanları tutuklandı

KARS, () - KARS’ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen HDP Kars İl Başkanı Sevda Subaşı ile DBP Kars İl Başkanı Yeliz Çopur tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan HDP Kars İl Başkanı Sevda Subaşı ile DBP Kars İl Başkanı Yeliz Çopur'un emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkartılan Subaşı ile Çopur, savcılıktaki ifadeleri sonrası sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince 'terör örgütü üyesi olmak', 'terör örgütüne maddi yardım sağlamak' ve 'örgüt propagandası yapmak' suçlarından tutuklandı.

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