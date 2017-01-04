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HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birilik için tahliye kararı verildi

ŞIRNAK Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım'da tutuklanan HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edildi. Birlik'in bulunduğu Silivri Cezaevinden bugün...

HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birilik için tahliye kararı verildi
ŞIRNAK Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım'da tutuklanan HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edildi. Birlik'in bulunduğu Silivri Cezaevinden bugün tahliye edileceği belirtildi.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım'da gözaltına alınarak tutuklanan HDP Milletvekili Leyla Birlik hakkında, Şırnak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın ilk duruşması bugün gerçekleştirildi. Silivri Cezaevinde bulunan HDP'li Birlik'in, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldığı duruşmada, mahkeme Birlik hakkında tahliye kararı verdi. Duruşmayı izleyen HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, Birlik hakkında verilen tahliye kararından sonra Birlik'in bugün Silivri cezaevinden tahliye edileceğini söyledi.
Leyla Birlik'in yargılandığı davada hazırlanan iddianamede, Birlik'in, 'terör örgütüne üye olma', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak', 'hakaret' ve 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme ve yönetme' suçlarından 37 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
Öte yandan dün Şırnak'ta kontrol noktasında gözaltına alınan Leyla Birlik'in eşi Mehmet Birlik ilgili işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi.
 

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