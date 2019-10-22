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HDP Sakarya İl Başkanı Doğan'a 'Barış Pınarı' gözaltısı
HDP Sakarya İl Başkanı Nahide Doğan ve 2 kişi, sosyal medyadan 'Barış Pınarı Harekatı' aleyhinde paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, İl Emniyet...
GÜVENLİK 22.10.2019, 13:10
HDP Sakarya İl Başkanı Nahide Doğan ve 2 kişi, sosyal medyadan 'Barış Pınarı Harekatı' aleyhinde paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü'nce 'Barış Pınarı Harekatı' aleyhinde sosyal medyadan paylaşımlar yapanlar tespit edildi. Bu kapsamda polis ekipleri, Sakarya HDP İl Başkanı Nahide Doğan ile 2 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyette 3 kişinin sorgulandığı belirtildi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü'nce 'Barış Pınarı Harekatı' aleyhinde sosyal medyadan paylaşımlar yapanlar tespit edildi. Bu kapsamda polis ekipleri, Sakarya HDP İl Başkanı Nahide Doğan ile 2 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyette 3 kişinin sorgulandığı belirtildi.
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