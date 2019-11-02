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HDP önündeki oturma eyleminde 2'nci ay geride kaldı (2)

    TUTUKLU PKK'LIDAN AİLELERE DESTEK MEKTUP HDP binası önünde 60 gündür oturma eylemi yapan ailelere, tutuklu bir PKK'lı teröristten mektup gönderildi. Tutuklu PKK'lı, Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan...

GÜVENLİK 01.11.2019, 15:18

 

 

TUTUKLU PKK'LIDAN AİLELERE DESTEK MEKTUP

HDP binası önünde 60 gündür oturma eylemi yapan ailelere, tutuklu bir PKK'lı teröristten mektup gönderildi. Tutuklu PKK'lı, Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan ailelere gönderdiği mektubunda, pişman olup devlete teslim olduğunu belirterek, "Değerli anne ve babalar teröre ve onun destekçilerine bir darbe de siz vurdunuz" dedi.

İstanbul'da polis memuruyken, Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine dönerken, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan oğlu Vedat Kaya (28) için 5 Eylül'de oturma eylemine başlayan Şeyhmus Kaya adına tüm ailelere PKK'lı tutuklunun gönderdiği mektup, ailelere okundu. PKK'lı, mektubunda, kendisinin pişman olup, devlete teslim olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi: 

"Değerli anne ve babalar, teröre ve onun destekçilerine bir darbe de siz vurdunuz. Hacire anneyle başlayan ve bu mücadeleye devam ettirdiniz. Bu onurlu ve şerefli mücadelenizi sonuna kadar evlatlarınızı terörün elinden alarak bu ülkeye getireceğinize inanıyorum. Allah yardımcınız olsun. Değerli aileler, terör örgütü kendi aralarında sırf dönmemeleri için 'pişmanlık yasası boştur. Devlet sizi kandırıyor, inanmayın' diye provokatörlük yapıyorlar. Evlatlarınız buna inanmasın. Gerçekten devletin kimseyi kandırdığı yok. Terörün propagandasına itibar edilmesin. Çocuklarınız gelsin devlet her konuda yardımcı olacaktır. Silahı bırakıp geldiğinde tabii bunun farkına varırsa hayatın ne kadar anlamlı ve değerli olduğunu anlayacaktır."

Mektubun, kendisini duygulandırdığını anlatan Şeyhmus Kaya, "Bu pişman olmuş gelip devlete teslim olmuş. Buradaki anne ve babaları izlemiş çok duygulanmış bundan dolayı bize bu mektubu göndermiştir. Hepimize çok destek olmuştur. İnşallah o da yakın zamanda ailesine kavuşur. Mektubu göndereni tanımıyorum. Kendisi de aynı tuzağa düşmüştür, çok şükür kendini kurtarmıştır. Mektubu okudum çok duygulandım" dedi. 

2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğulları Müslüm (24) için 5 Eylül günü oturma eylemine katılan Şevket Altıntaş, bu mektubun kendilerine büyük bir moral verdiğini ve bu tür desteklerin devamını beklediklerini söyledi.
 

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