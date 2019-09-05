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HDP önündeki eyleme PKK'nın kaçırdığı polis ve askerlerin aileleri de katıldı (4)

BULDAN'IN OĞLUNUN FRANSA'DAKİ FOTOĞRAFI DUVARA ASTI Diyarbakır’da HDP il binası önünde çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin eylemi sürüyor. Diğer ailelerle oturma eylemine devam eden Celil Begdaş, 16 yaşındaki...

GÜVENLİK 05.09.2019, 15:34
HDP önündeki eyleme PKK'nın kaçırdığı polis ve askerlerin aileleri de katıldı (4)

BULDAN'IN OĞLUNUN FRANSA'DAKİ FOTOĞRAFI DUVARA ASTI
Diyarbakır’da HDP il binası önünde çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin eylemi sürüyor. Diğer ailelerle oturma eylemine devam eden Celil Begdaş, 16 yaşındaki oğlu Yusuf Begdaş'ın 5 Mayıs günü HDP binasında kaybolduğunu belirterek, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın oğlunun Fransa'da çekildiğini öne sürdüğü fotoğrafı elinde tutarak tepkisini gösterdi. Fotoğrafı parti binasının duvarına asan baba Begdaş, "Bizim oğlumuzu dağa kaçıranların oğulları Fransa’da keyif sürüyor" dedi.

 

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