Son Dakika
HDP önündeki eyleme PKK'nın kaçırdığı polis ve askerlerin aileleri de katıldı (3)
OTURMA EYLEMİ YAPAN ANNE SAYISI 10'A ÇIKTI Diyarbakır’da HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine 2 anne daha katıldı. Meryem Savur 4 yıldır kayıp olan oğlu Fırat'ın (22), Sebiha Balta ise 5 yıldır kayıp olan oğlu Arafat'ın...
GÜVENLİK 05.09.2019, 13:45
OTURMA EYLEMİ YAPAN ANNE SAYISI 10'A ÇIKTI
Diyarbakır’da HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine 2 anne daha katıldı. Meryem Savur 4 yıldır kayıp olan oğlu Fırat'ın (22), Sebiha Balta ise 5 yıldır kayıp olan oğlu Arafat'ın PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını iddia ederek oturma eylemi başlattı.
GERGİNLİK YAŞANDI
Aileler çocukları gelinceye kadar buradan ayrılmayacaklarını söyledi. Ailelerin oturma eylemi sürerken HDP’li bir yetkilinin müdahale etmesi üzerine kısa sureli gerginlik yaşandı. Polisin araya girmesiyle gerginlik sona erdi.
26°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 05 Eylül 2019
|İmsak
|04:58
|Güneş
|06:27
|Öğle
|13:08
|İkindi
|16:46
|Akşam
|19:39
|Yatsı
|21:02
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0