HDP önündeki eylemde 7'nci gün; çocuklarını isteyen aile sayısı 17'ye çıktı

DİYARBAKIR'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia edip, HDP il binası önünde 7 gündür oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 17 oldu.Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığı iddia edip bir gün sonra parti il binası önünde oturma eylemi başlattı. Oturma eyleminin üçüncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp olan aileler, 3 Eylül Salı günü HDP önünde oturma eylemine başladı. Oturma eyleminin 7'nci gününde İstanbul'dan gelen Salim- Saliha Edizer çifti, 5 yıl önce HDP İstanbul'un Kağıthane ilçe binasına gidip kaybolan ve televizyondan teröristlerle yan yana olduğunu gördüğü oğulları Yakup (19) için nöbete başladı. Aynı dakikalarda Süleyman Aydın, 4 yıl önce Lice'de teröristlerce kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için oturma eylemine katıldı. Ailelerin sayısı 17'ye yükselirken, oturma eylemi 7'nci gününde devam ediyor.'BİZ YAŞAYAN ÖLÜLERİZ'İstanbul'dan gelen Saliha Edizer, oğlu Yakup'un İstanbul Kağıthane HDP ilçe binasını gittiğini ve daha sonra kendisinden haber alamadığını belirterek, şunları söyledi:"Diğer anneler de aynı acıyı paylaştığımız için onlarla beraber olmak için geldim ben de. Beraberce çocuğumuzu istiyoruz. Çocuğum 2015'te kayboldu. O zamandan bu zamana kadar hiçbir şekilde iletişime geçemedik. Çocuğumu getirmelerini istiyorum. Ölü mü yaşıyor mu onu da bilmiyoruz. Biz yaşayan ölüleriz. Lise ikinci sınıfa gidiyordu. Kağıthane HDP ilçe örgütüne gidiyordu. Okula bir hafta kala da çocuğum kayboldu. Çok aradık bize kapıyı kapattılar hep. Bizde yok diyorlardı. Buraya gelmediğini söylüyorlardı."4 yıldır kayıp olan Özkan Aydın'ın babası Süleyman Aydın ise oğlunun dağa götürüldüğünü iddia ederek, "4 yıldır hiçbir haber alamadık. Lice'ye gittim sordum. Dediler senin oğlun burada ama vermediler oğlumu. Benim oğlumu göndersinler. 15 yaşındaki çocuğun ne işi var PKK'da. Ben oğlum için buradayım. Oğlum için burada ölmeye de razıyım. Ben oğlumu almadan gitmiyorum. Hiç kimsenin tehdidi de umurumuzda değil. HDP olmasa çocuklar nasıl gitsin. Onlar yönlendiriyor çocukları. Annesi hasta şu an gelemiyor. Yatalak olmuş. İlaç tedavisi görüyor" diye konuştu.OTURMA EYLEMİNDEKİ AİLELER1- Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde oturan Fevziye- Şahap Çetinkaya çifti, 30 Ağustos 2019'dan beri haber alamadıkları oğulları Süleyman (18) için 03 Eylül Salı günü oturma eylemine başladı.2- Diyarbakırlı Remziye Akkoyun 4 yıldır kayıp olan oğlu Azad (14) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemine başladı.3- Diyarbakır'da oturan Rauf- Ayşegül Biçer çifti, 10 aydır kayıp olan tek oğulları Mustafa (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı. Ayşegül Biçer kanser hastası.4- Mardinli olan ve Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş ve eşi Hediye Begdaş, Ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs 2019'da ortadan kaybolan oğulları Yusuf (16) için 4 Eylül akşamı oturma eylemine katıldı.5- Gaziantep'te oturan Şevket- Songül Altındaş çifti, usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğulları Müslüm (24) için 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.6- Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan Rahime Uymaz, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 28 Temmuz 2015'te eşi ve kızının yanında aracından indirilerek kaçırılan yeğeni polis memuru Sedat Yabalak (34) için oturma eyleminde yer aldı. Polis Sedat Yabalak'ın hasta annesi ünzile Yabalak ise 8 Eylül akşamı Diyarbakır'a gelip nöbete başladı. Solunum hastası Ünzile Yabalak'a, terör örgütü PKK tarafından 23 Eylül 1995'te şehit edilen Astsubay Murat Namdar'ın eşi Yıldız Namdar refakat ediyor.7- Mardin'in Derik ilçesinden gelen Emine ve Şeyhmus Kaya çifti, İstanbul'da polis memuru iken Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine dönerken Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından kaçırılan oğulları Vedat Kaya (28) için 5 Eylül günü oturma eylemine başladı.8- Malatyalı Sadiye Özbey, 17 Eylül 2015'te Rize'den kendisini ziyarete gelirken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından aracı yakılıp kaçırılan oğlu Astsubay Semih için 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.9- Bursa'da yaşarken eşini 17 Ağustos depreminde kaybedince Diyarbakır'a taşınan Meryem Savur, 4 yıl önce teröristlerce kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Fırat (22) için 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.10- Diyarbakırlı Sabiha Balta, 5 yıl önce kaybolan oğlu Arafat (25) için 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.11- Diyarbakır'ın Dokuzçeltik köyünde oturan Aysel Koyun, 5 yıl önce dağa kaçırıldığını ileri sürdüğü oğlu Neşat (22) için 6 Eylül günü oturma eylemine başladı.12- Diyarbakırlı Güzide Demir, 4 yıldır kayıp oğlu Aziz (20) için 7 Eylül günü oturma eylemine katıldı.13- Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yaşayan Bedirhan- Necla Çur çifti, 4 yıl önce çobanlık yaparken PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını iddia ettikleri oğulları Vahit (19) için 7 Eylül günü oturma eylemine katıldı.14- Diyarbakırlı Hüsniye Kaya, 5 yıldır kaybolan kızı Mekiye'yi (19) bulmak için 8 Eylül günü oturma eylemine katıldı.15- Ayten- Şadin Elhaman çifti, 2 yıl önce kaybolan oğulları Bayram (21) için 8 Eylül günü oturma eylemine katıldı.16- İstanbul'da yaşayan Salim- Saliha Edizer çifti, 5 yıl önce HDP Kağıthane ilçe binasına gidip, kaybolan oğulları Yakup (19) için 9 Eylül günü oturma eylemine katıldı.17- Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 4 yıl önce kaybolan oğlu Özkan (19) için 9 Eylül günü oturma eylemine başladı.