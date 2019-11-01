HDP önündeki eylemde 59'uncu gün (2)
AİLELERE DESTEK ZİYARETİ HDP binası önünde 59 gündür oturma eylemi yapan ailelere, 'Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne kültürel turizm etkinliği' kapsamında Kocaeli'nden yola çıkıp, Diyarbakır'a gelen grup, ziyarette bulundu. Ailelerle...
AİLELERE DESTEK ZİYARETİ
HDP binası önünde 59 gündür oturma eylemi yapan ailelere, 'Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne kültürel turizm etkinliği' kapsamında Kocaeli'nden yola çıkıp, Diyarbakır'a gelen grup, ziyarette bulundu. Ailelerle yakından ilgilenen grup üyeleri, asker selamı vererek, desteklerini gösterdi. Kafilede yer alan Fethiye Akay, ailelere destek olmak için geldiklerini belirterek, evlatlarına kavuşmaları için duacı olduklarını söyledi. Akay, "Biz 'kültür turizmi' adıyla Kocaeli'nden yola çıktık. En büyük amacımız, buradaki ailelere destek olmak, onlara yardımcı olmak ve seslerini dünyaya duyurmak. Onların evlatları yerine bizim de evlatlarımız olabilirdi. En büyük duamız bir an önce evlatlarına kavuşmalarıdır. Umarım bunlar son olur. Hiçbir baba, hiçbir anne evladının dağa gitmesini istemez. Bütün anne ve babaların gözyaşları diner inşallah" dedi.
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|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|18
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Malatyaspor
|9
|16
|4. Trabzonspor
|9
|16
|5. Sivasspor
|9
|15
|6. Başakşehir
|9
|15
|7. Galatasaray
|9
|13
|8. Beşiktaş
|9
|12
|9. Konyaspor
|9
|12
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Kasımpaşa
|9
|11
|12. Denizlispor
|9
|11
|13. Çaykur Rizespor
|9
|11
|14. Antalyaspor
|9
|11
|15. Göztepe
|9
|9
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Kayserispor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|17
|2. Hatayspor
|9
|17
|3. Fatih Karagümrük
|9
|16
|4. Balıkesirspor
|9
|16
|5. Akhisar Bld.Spor
|9
|16
|6. Altay
|9
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|9
|11
|12. Menemen Belediyespor
|9
|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|9
|8
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. Adanaspor
|9
|7
|17. Altınordu
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|10
|16
|6. Crystal Palace
|10
|15
|7. M. United
|10
|13
|8. Sheffield United
|10
|13
|9. Bournemouth
|10
|13
|10. West Ham
|10
|13
|11. Tottenham
|10
|12
|12. Wolverhampton
|10
|12
|13. Burnley
|10
|12
|14. Brighton
|10
|12
|15. Aston Villa
|10
|11
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|10
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|10
|22
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Granada
|11
|20
|4. Atletico Madrid
|11
|20
|5. Sevilla
|11
|20
|6. Real Sociedad
|11
|19
|7. Villarreal
|11
|17
|8. Athletic Bilbao
|11
|16
|9. Getafe
|11
|16
|10. Osasuna
|11
|15
|11. Levante
|11
|14
|12. Valencia
|11
|14
|13. Real Valladolid
|11
|14
|14. Eibar
|11
|12
|15. Deportivo Alaves
|11
|12
|16. Real Betis
|11
|12
|17. Mallorca
|11
|11
|18. Celta de Vigo
|11
|9
|19. Espanyol
|11
|8
|20. Leganés
|11
|5