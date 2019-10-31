HDP önündeki eylemde 58'inci gün (2)
‘CENAZEM KALKAR, BEN KALKMAM BURADAN’ Diyarbakır'da, geçen yıl Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisiyken PKK'lı teröristler tarafından Irak'a kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özgür (22) için Ordu'dan gelen...
‘CENAZEM KALKAR, BEN KALKMAM BURADAN’
Diyarbakır'da, geçen yıl Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisiyken PKK'lı teröristler tarafından Irak'a kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özgür (22) için Ordu'dan gelen Latife Ödümlü, 10 Eylül'den beri HDP il binası önünde oturma eylemi yaptığını söyledi. Aslen Siirtli olan, bir oğlunun asker olduğunu, diğer çocuklarını komşularına bırakıp Diyarbakır'a geldiğini belirten Ödümlü, "Cenazem kalkar ama ben buradan kalkmam. Kış geldi, hava soğudu. Ben burada oturarak dayanıyorum, oğlum orada nasıl dayanıyor bilmiyorum. Oğlum dışarıda kalıyor, ben de dışarıda kalacağım. Büyük oğlum askerde, diğer çocuklarımı komşularıma bırakıp kapımı kilitleyip geldim. 10 Eylül gününden beri burada oturuyorum. Çocuklarımızı versinler artık. Hastayım. Oğluma hasret kaldım. İran ve Irak'taki terör örgütünün kamplarına gittim. Kapı kapı gezdim. Gerekirse yine giderim. Allah'tan başka kimseden korkmuyorum" dedi.
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