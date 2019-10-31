HDP önündeki eylemde 57'nci gün (2)

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HDP ÖNÜNDE EYLEM YAPAN AİLELERE KIŞLIK ÇADIR KURULDU Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocukları için eylem yapan ailelerin, olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi...
GÜVENLİK 29.10.2019, 17:58
HDP ÖNÜNDE EYLEM YAPAN AİLELERE KIŞLIK ÇADIR KURULDU
Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocukları için eylem yapan ailelerin, olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için hayırsever vatandaşlar tarafından kışlık çadır kuruldu. Daha önce bir hayırsever tarafından gölgelik kurulmuş ancak aileler evlatları için nöbet tutarken soğuk hava ve yağışlardan olumsuz etkileniyorlardı. Bunun üzerine ailelere destek olmak için hayırsever vatandaşlar, akşam saatlerinde HDP il binası önüne gelerek beraberinde getirdikleri kışlık çadırı kurdu.
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