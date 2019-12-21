HDP önündeki eylemde 110'uncu gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 61 ailenin evlat nöbeti, 110'uncu gününde de devam etti. Oğlu Müslüm Altındaş (24) için oturma eylemini sürdüren Şevket Altındaş, "Teröristler mazlum ve sevgiye ihtiyaç duyan çocukları kaçırıyor. Anne-babalar ve öğretmenler, sevgilerini çocuklarına ve öğrencilerine mutlaka yansıtsınlar. Teröristler zaten yalnız kalan insanları seçiyor. Bu konuda duyarlı olalım" dedi.Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı. Hatice Ceylan, terör örgütü PKK'nın elinden kurtarılan oğlu Cafer'e kavuşmasına rağmen diğer ailelere destek için oturma eylemine devam ediyor. 61 ailenin evlat nöbeti, 110'uncu gününde devam etti.'OĞLUMU ÇOK ÖZLEDİM'Vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015 günü, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm Altındaş için 5 Eylül günü Gaziantep'ten gelerek eyleme katılan Şevket Altındaş, anne -babalar ile öğretmenlere çocuklara sevgiyi yansıtmaları çağrısında bulundu. Oğlunu çok özlediğini söyleyen Altındaş, "Oturma eylemini sürdürmeye kararlıyız. Buraya geldikten sonra şunu fark ettim; teröristler mazlum ve sevgiye ihtiyaç duyan çocuklar ile kişileri alıp, götürüyor. Özellikle anne-babalardan rica ediyorum, sevgilerini çocuklarına mutlaka ve mutlaka yansıtsınlar. Teröristlerin en büyük sermayeleri sevgiye ihtiyaç duyan kişiler. Sahte bir sevgi çemberine alıp, tuzağa düşürüyorlar. Anne-babalardan ve özellikle öğretmenlerden ricamdır; çocuklara sevgilerini versinler, sevgilerini esirgemesinler. Onlar için neler yapabileceklerini söylesinler. Onları ne kadar sevdiklerini söylesinler. Yani kimseyi yalnızlaştırmasınlar. Bunların zaten amaçları yalnız kalmış kişileri tuzağa düşürmek. Anne- babalar bunlara lütfen dikkat etsin. Oğlumu çok özledim. Her zaman şunu söylerdim aileme, biz bir masayız, masanın herhangi bir ayağından biri olmazsa o masa yıkılmaya mahkumdur. Oğlum vücudumun bir parçasıdır" dedi.