Son Dakika
(Düzelterek yeniden) Ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez'den dar alanda beslenen tavuklarla ilgili açıklama
İSTANBUL - (DÜZELTEREK YENİDEN) ÜNLÜ KALP CERRAHI PROF. DR. BİNGÜR SÖNMEZ 'DEN DAR ALANDA BESLENEN TAVUKLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA
HDP önündeki eylemde 108'inci gün; aile sayısı 61 oldu
DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı, 108'inci günde 61'e yükseldi. Emine Bilgili (49), 3 yıl önce yaşadığı Almanya'dan kaçırılan...
GÜVENLİK 19.12.2019, 13:08
DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı, 108'inci günde 61'e yükseldi. Emine Bilgili (49), 3 yıl önce yaşadığı Almanya'dan kaçırılan oğlu İsmail Kantarcı (26) için Elazığ'dan gelerek, oturma eylemine katıldı. Anne Bilgili, "Kahrolsun PKK diyorum, yerin dibine batsın" dedi.
Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.
Hatice Ceylan, terör örgütü PKK'nın elinden kurtarılan oğlu Cafer'e kavuşmasına rağmen diğer ailelere destek için oturma eylemine devam ederken, oğlu İsmail Kantarcı için Elazığ'dan gelen Emine Bilgili ile aile sayısı, 61'e yükseldi.
'KÜRT DİYORLAR AMA EN BÜYÜK DARBEYİ KÜRTLERE VURUYORLAR'
İlk eşinden olan oğlu İsmail Kantarcı'nın babasıyla yaşadığı Almanya'dan, 2016 yılında, bu ülkede bulunan dernekler aracılığıyla kaçırıldığını anlatan Bilgili, "Okula giden küçük çocuklarım var. Çocuklarımın yalnız kalmamaları için pazar günü Elazığ'a döneceğim ancak oturma eylemine her zaman desteğimi gösetereceğim " dedi. Bilgili, oğluna teslim olması için çağrıda bulunarak, "Üç yıldır haber alamıyoruz. Oğlum beni duyuyorsa, o dağa layık değil, ailesinin yanına gelsin. Çünkü her şey aileyle güzeldir. Almanya'daki dernekten haber almış babası, çocuğumuz PKK’nın elinde. Kürt diyorlar ama en büyük darbeyi Kürtlere vuruyorlar. Çocukları zorla kaçırdılar, onları kandırıyorlar. Kahrolsun PKK diyorum, yerin dibine batsın" diye konuştu.
Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.
Hatice Ceylan, terör örgütü PKK'nın elinden kurtarılan oğlu Cafer'e kavuşmasına rağmen diğer ailelere destek için oturma eylemine devam ederken, oğlu İsmail Kantarcı için Elazığ'dan gelen Emine Bilgili ile aile sayısı, 61'e yükseldi.
'KÜRT DİYORLAR AMA EN BÜYÜK DARBEYİ KÜRTLERE VURUYORLAR'
İlk eşinden olan oğlu İsmail Kantarcı'nın babasıyla yaşadığı Almanya'dan, 2016 yılında, bu ülkede bulunan dernekler aracılığıyla kaçırıldığını anlatan Bilgili, "Okula giden küçük çocuklarım var. Çocuklarımın yalnız kalmamaları için pazar günü Elazığ'a döneceğim ancak oturma eylemine her zaman desteğimi gösetereceğim " dedi. Bilgili, oğluna teslim olması için çağrıda bulunarak, "Üç yıldır haber alamıyoruz. Oğlum beni duyuyorsa, o dağa layık değil, ailesinin yanına gelsin. Çünkü her şey aileyle güzeldir. Almanya'daki dernekten haber almış babası, çocuğumuz PKK’nın elinde. Kürt diyorlar ama en büyük darbeyi Kürtlere vuruyorlar. Çocukları zorla kaçırdılar, onları kandırıyorlar. Kahrolsun PKK diyorum, yerin dibine batsın" diye konuştu.
16°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 19 Aralık 2019
|İmsak
|06:45
|Güneş
|08:18
|Öğle
|13:06
|İkindi
|15:24
|Akşam
|17:45
|Yatsı
|19:12
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|15
|33
|2. Başakşehir
|15
|27
|3. Beşiktaş
|15
|27
|4. Trabzonspor
|15
|26
|5. Fenerbahçe
|15
|25
|6. Galatasaray
|15
|24
|7. Malatyaspor
|15
|23
|8. Alanyaspor
|15
|23
|9. Denizlispor
|15
|21
|10. Göztepe
|15
|20
|11. Gaziantep FK
|15
|20
|12. Gençlerbirliği
|15
|17
|13. Çaykur Rizespor
|15
|17
|14. Kasımpaşa
|15
|15
|15. Konyaspor
|15
|15
|16. Antalyaspor
|15
|13
|17. Kayserispor
|15
|10
|18. Ankaragücü
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|15
|33
|2. Erzurum BB
|15
|27
|3. Akhisar Bld.Spor
|15
|26
|4. Ümraniye
|15
|25
|5. Menemen Belediyespor
|15
|25
|6. Bursaspor
|15
|24
|7. Fatih Karagümrük
|15
|23
|8. Keçiörengücü
|15
|22
|9. Balıkesirspor
|15
|20
|10. Altay
|15
|20
|11. Giresunspor
|15
|19
|12. İstanbulspor
|15
|18
|13. Adana Demirspor
|15
|18
|14. Altınordu
|15
|14
|15. Osmanlıspor
|15
|11
|16. Boluspor
|15
|11
|17. Adanaspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|17
|39
|3. Man City
|17
|35
|4. Chelsea
|17
|29
|5. Tottenham
|17
|26
|6. M. United
|17
|25
|7. Sheffield United
|17
|25
|8. Wolverhampton
|17
|24
|9. Crystal Palace
|17
|23
|10. Arsenal
|17
|22
|11. Newcastle
|17
|22
|12. Burnley
|17
|21
|13. Brighton
|17
|20
|14. Bournemouth
|17
|19
|15. West Ham
|17
|19
|16. Everton
|17
|18
|17. Aston Villa
|17
|15
|18. Southampton
|17
|15
|19. Norwich City
|17
|12
|20. Watford
|17
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|17
|36
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Sevilla
|17
|31
|4. Getafe
|17
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|17
|28
|7. Athletic Bilbao
|17
|27
|8. Valencia
|17
|27
|9. Granada
|17
|24
|10. Osasuna
|17
|23
|11. Levante
|17
|23
|12. Real Betis
|17
|23
|13. Villarreal
|17
|22
|14. Deportivo Alaves
|17
|19
|15. Real Valladolid
|17
|19
|16. Eibar
|17
|16
|17. Mallorca
|17
|15
|18. Celta de Vigo
|17
|14
|19. Leganés
|17
|10
|20. Espanyol
|17
|10