istanbul escort

beylikdüzü escort

banner314

banner325

Son Dakika

HDP önündeki eylemde 104'üncü gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP il binası önündeki oturma eylemini 104'üncü günde de sürdürüyor. Büyük oğlu Sami Çifçi (21) terör örgütüne destek vermediği...

GÜVENLİK 15.12.2019, 12:21
HDP önündeki eylemde 104'üncü gün
DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP il binası önündeki oturma eylemini 104'üncü günde de sürdürüyor. Büyük oğlu Sami Çifçi (21) terör örgütüne destek vermediği için şehit edildikten sonra kaçırılan diğer oğlu Roşat'a kavuşmak amacıyla oturma eyleminde olan Necibe Çifçi, evladını almadan gitmeyeceğini söyledi. 
Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Oturma eylemindeki annelerden Hatice Ceylan, terör örgütü PKK'nın elinden kurtarılan oğlu Cafer'e kavuşmasına rağmen diğer ailelere destek için eylemine devam etti. HDP önünde oturan 58 aile, eylemini 104'üncü günde de sürdürdü.
Büyük oğlu Sami Çifçi'nin 21 yaşındayken, terör örgütüne destek vermediği için şehit edildikten sonra kaçırılan diğer oğlu Roşat'a kavuşmak amacıyla Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelip, oturma eylemine katılan Necibe Çifçi, evladını almadan gitmeyeceğini söyledi. Çiftçi, "104 gündür bu çadırın altında bu yaşamı çekiyoruz. 104 bin sene de olsa aynı biz bu çadırın altında otururuz. Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Benim çocuğum Şendinli'de okul okuyordu. Eylül'ün 15'inde oğlum PKK tarafından kaçırıldı. Çocukları kandırıyorlardı. Çocukları parklara götürüyorlardı. PKK- HDP bir oldular, çocuklarımızı 2015'te dağa kaçırdılar. 2015 yılından şimdiye kadar hiçbir haber alamadım. 2017'de de bizim köyü sardılar gece yarısı. Onlar silahlıydı. Gece yarısı gelip evde çoluk çocuğun içinden çıkarıp, bir ahıra götürdüler, elini kolunu bağladılar ve oğlum Sami Çifçi'yi infaz ettiler. Bir oğlumu dağa kaçırdılar, bir oğlumu da şehit ettiler. Ben bir anneyim, yüreğim yanıyor" diye konuştu. 

Yorumlar (0)
12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 15 Aralık 2019
İmsak 06:43
Güneş 08:15
Öğle 13:04
İkindi 15:23
Akşam 17:44
Yatsı 19:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Beşiktaş 14 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 14 25
6. Galatasaray 15 24
7. Alanyaspor 15 23
8. Malatyaspor 14 20
9. Göztepe 15 20
10. Denizlispor 14 18
11. Gençlerbirliği 15 17
12. Gaziantep FK 14 17
13. Çaykur Rizespor 15 17
14. Kasımpaşa 15 15
15. Konyaspor 14 14
16. Antalyaspor 15 13
17. Kayserispor 14 10
18. Ankaragücü 15 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Erzurum BB 15 27
3. Akhisar Bld.Spor 14 25
4. Menemen Belediyespor 15 25
5. Bursaspor 14 23
6. Fatih Karagümrük 15 23
7. Ümraniye 14 22
8. Keçiörengücü 14 22
9. Altay 15 20
10. Balıkesirspor 14 19
11. Giresunspor 15 19
12. İstanbulspor 15 18
13. Adana Demirspor 15 18
14. Altınordu 14 13
15. Osmanlıspor 14 11
16. Boluspor 15 11
17. Adanaspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 17 39
3. Man City 16 32
4. Chelsea 17 29
5. Sheffield United 17 25
6. M. United 16 24
7. Wolverhampton 16 24
8. Tottenham 16 23
9. Arsenal 16 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 17 22
12. Burnley 17 21
13. Brighton 16 19
14. Bournemouth 17 19
15. West Ham 17 19
16. Everton 16 17
17. Aston Villa 17 15
18. Southampton 17 15
19. Norwich City 17 12
20. Watford 17 9
Takımlar O P
1. Barcelona 16 35
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 16 31
4. Atletico Madrid 17 29
5. Real Sociedad 17 28
6. Getafe 16 27
7. Athletic Bilbao 17 27
8. Valencia 16 26
9. Granada 17 24
10. Osasuna 17 23
11. Levante 17 23
12. Real Betis 16 22
13. Villarreal 16 19
14. Real Valladolid 16 19
15. Deportivo Alaves 17 19
16. Eibar 17 16
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 16 13
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 16 9