HDP önündeki eylemde 104'üncü gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP il binası önündeki oturma eylemini 104'üncü günde de sürdürüyor. Büyük oğlu Sami Çifçi (21) terör örgütüne destek vermediği için şehit edildikten sonra kaçırılan diğer oğlu Roşat'a kavuşmak amacıyla oturma eyleminde olan Necibe Çifçi, evladını almadan gitmeyeceğini söyledi.



Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Oturma eylemindeki annelerden Hatice Ceylan, terör örgütü PKK'nın elinden kurtarılan oğlu Cafer'e kavuşmasına rağmen diğer ailelere destek için eylemine devam etti. HDP önünde oturan 58 aile, eylemini 104'üncü günde de sürdürdü.



Büyük oğlu Sami Çifçi'nin 21 yaşındayken, terör örgütüne destek vermediği için şehit edildikten sonra kaçırılan diğer oğlu Roşat'a kavuşmak amacıyla Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelip, oturma eylemine katılan Necibe Çifçi, evladını almadan gitmeyeceğini söyledi. Çiftçi, "104 gündür bu çadırın altında bu yaşamı çekiyoruz. 104 bin sene de olsa aynı biz bu çadırın altında otururuz. Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Benim çocuğum Şendinli'de okul okuyordu. Eylül'ün 15'inde oğlum PKK tarafından kaçırıldı. Çocukları kandırıyorlardı. Çocukları parklara götürüyorlardı. PKK- HDP bir oldular, çocuklarımızı 2015'te dağa kaçırdılar. 2015 yılından şimdiye kadar hiçbir haber alamadım. 2017'de de bizim köyü sardılar gece yarısı. Onlar silahlıydı. Gece yarısı gelip evde çoluk çocuğun içinden çıkarıp, bir ahıra götürdüler, elini kolunu bağladılar ve oğlum Sami Çifçi'yi infaz ettiler. Bir oğlumu dağa kaçırdılar, bir oğlumu da şehit ettiler. Ben bir anneyim, yüreğim yanıyor" diye konuştu.



