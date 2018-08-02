HDP'nin vekil adayı 'terör propagandası'ndan tutuklandı

Bingöl'den HDP'nin milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen İHD eski Şube Başkanı Nihat Aksoy, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, dün akşam saatlerinde iş yerine yapılan operasyonda gözaltına alındı. Bingöl'de bugün adliyeye çakırılan Aksoy, Fransa'nın Paris kentinde öldürülen terör örgütü PKK kurucularından Sakine Cansız'ın mezarı başında çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
Bingöl'den HDP'nin milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen İHD eski Şube Başkanı Nihat Aksoy, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, dün akşam saatlerinde iş yerine yapılan operasyonda gözaltına alındı. Bingöl'de bugün adliyeye çakırılan Aksoy, Fransa'nın Paris kentinde öldürülen terör örgütü PKK kurucularından Sakine Cansız'ın mezarı başında çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.