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HDP mitingindeki patlamayla ilgili 14 polisin yargılanmasına başlandı

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da, HDP'nin 5 Haziran 2015 tarihinde yaptığı mitinge düzenlenen, 5 kişinin ölümü, 400 kişinin yaralanmasına neden olan bombalı saldırıda görevlerini yerine getirmedikleri iddiasıyla 5'i emniyet...

HDP mitingindeki patlamayla ilgili 14 polisin yargılanmasına başlandı

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da, HDP'nin 5 Haziran 2015 tarihinde yaptığı mitinge düzenlenen, 5 kişinin ölümü, 400 kişinin yaralanmasına neden olan bombalı saldırıda görevlerini yerine getirmedikleri iddiasıyla 5'i emniyet müdürü toplam 14 polis hakkında, 3'er aydan 1'er yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın yargılanmasına başlandı.
Diyarbakır 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına sanık polislerden 13'ü katılmazken, duruşmada yer alan 1 polisin avukatı olmadığı için ifadesi alınamadı. Duruşmada savunması alınan 6 mağdur, patlamayla ilgili gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasında ihmalci davranan polisler hakkında şikayetçi olduklarını söyledi.
Öte yandan Diyarbakır Barosu'nca da mağdurlar adına dava katılma talebinde bulunuldu. Duruşmada söz alan mağdur avukatları, olayda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını hatırlatıp, dosyanın görevsizlik kararıyla Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini istedi.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, eksiklerin tamamlanması için duruşmanın ertelenmesine hükmetti. 

 

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