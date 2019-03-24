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HDP mitinginde teröristbaşı lehine slogan atıldı arbedi çıktı

İZMİT'te HDP tarafından düzenlenen mitingde, saygı duruşu adı altında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atan 2 kişi gözaltına alındı.

HDP mitinginde teröristbaşı lehine slogan atıldı arbedi çıktı
İZMİT'te HDP tarafından düzenlenen mitingde, saygı duruşu adı altında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atan 2 kişi gözaltına alındı.

İzmit Milli İrade Meydanı'nda HDP tarafından düzenlenen mitinge, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve il yöneticilerinin yanı sıra yaklaşık bin kişi katıldı. Mitingde yapılacak konuşmalar öncesinde saygı duruşunda bulunulacağı anonsu yapıldı. 

Sözde saygı duruşu sırasında bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı. Bunun üzerine alandaki polis ekipleri, slogan atan 2 kişiyi gözaltına aldı. Bu sırada alandaki bazı kişilerle polis arasında arbede çıktı. Yaklaşık 15 dakika süren arbede sonrasında miting, kaldığı yerden devam etti.

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