HDP Milletvekili Yıldırım kaza geçirdi

Kasım NARCI/HASSA (Hatay), () - HATAY'ın Hassa İlçesi'nde HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın da içinde olduğu otomobil kontrolden çıkınca refüje ve aynı yönde giden bir başka otomobile çarptı. Milletvekilinin yara almadan kurtulduğu kazada aracı kullanan danışmanı hafif yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Hassa İlçesi'nin Ardınçlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Milletvekili Behçet Yıldırım'ın içinde bulunduğu 07 SS 369 plakalı otomobilin sürücüsü Ziya Fırat, iddiaya göre tali yoldan ana yola çıkan Süleyman Koca yönetimindeki 31 U 9632 plakalı otomobili fark edince paniğe kapıldı. Kontrolden çıkan otomobil önce refüje, ardından da diğer otomobile çarptı.

Kazada Ziya Fırat hafif yaralanırken, HDP Milletvekili Behçet Yıldırım ve diğer araç sürücüsü yara almadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Fırat, ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Fırat'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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