HDP Milletvekili Ertan: Hakkari'de ölen ve yaralananlar sivildi

Behçet DALMAZ/HAKKARİ,()- HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, Hakkari'nin Oğul Köyü kırsalında 3 gün önce 4 PKK'lı ile 1 işbirlikçinin öldüğü, 3 işbirlikçinin yaralandığı olayla ilgili açıklama yaptı. Ertan, öldürülen sivilin Hakkari Valiliği açıklamasında PKK işbirlikçisi olarak yansıtılmasının doğru olmadığını iddia etti.

HDP Van Milletvekilleri Bedia Özgökçe, Lezgin Botan, Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan, Hakkari'nin Oğul Köyü kırsalında 3 gün önce İnsansız Hava Aracı tarafından atılan bombayla 4 PKK'lı ve 1 işbirlikçinin ölmesi, 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili DBP il binasında basın açıklaması yaptı. HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, Hakkari Valiliği ve İçişleri Bakanlığı'nın kamuoyuna ilk gün yapmış olduğu açıklamanın doğru olmadığını ileri sürdü. Oğul köyünde yaşanan olayla ilgili Hakkari'ye geldiklerini söyleyen Ertan şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanlığının ilk elden yaptığı açıklamada 4 örgüt üyesinin etkisiz hale getrildiği şeklinde bir bilgi paylaşımı vardı ve hemen akabinde isimler paylaşılmıştı. Kod isimleri ile beraber örgüt üyesi olduklarına dair bilgi vardı ve hemen akabinde eş zamanlı olarak ulusal basında da bir ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı dil ile 'Özel Harekat Polisinin Kanı Yerde Kalmadı, O Terörist öldürüldü' şeklinde haber başlağıyla derhal yayınlandı. Ancak yerelden gelen bilgiler hava aracından atılan bomba sonucu sivil köylülerin hedef alındığı ve ölü ve yaralıların olduğu şeklindeki bilgiydi. Bunun üzerine zaten Hakkari halkı da derhal hastaneye ulaşmış, bilgi almaya çalışmış ve bizler de milletvekilleri olarak sağlıklı bilgi edinip kamuoyu ile paylaşmak üzere bir heyet oluşturmuş durumdayız. Ölen kişi Mehmet Temel 35 yaşında. İş sahibi, evli, sivil bir yurttaş. Yaralanan İbrahim Sak, İsmail Aydın ve Musa Tarhan isimli kişiler de yine bu köyde yaşayan, Hakkari'de yaşayan o köyde de mülk sahibi olan iş sahibi sivil yurttaşlardı. Bahsedilen bu bölgede herhangi bir yasak kararı bulunmamaktadır."

Cenaze için araç verilmediğini de ileri süren Ertan, "Cenaze için cenaza aracı verilmedi, tabut verilmedi ve ayrıca Mehmet Temel'in annesinin çığlık atılması dahi engellendi. Bizler abluka alkında 4 tane zırhlı araç eşliğinde sürekli uyarılara maruz kalarak 'gürültü olmasın, kimse gelmesin' şeklindeki uyarılarla cenazeyi gece yarısı defnetmek durumda kaldık. Görgü tanıkları ile görüştük. Bu olayla ilgili raporumuzu ileriki günlerde açıklayacağız. Görgü tınaklarından aldığımız bilgilere göre ilk gün özellikle giden, koşan yaralı yakınları da ağır ve sert bir müdahaleye maruz kalmıştır" iddiasında bulundu.



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