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HDP'lilerden cezaevi önünde protesto

GAZİANTEP'te, HDP üyeleri ceazevi önünde toplanarak, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve partililerin serbest bırakılmasını istedi. Öğle saatlerinde Gaziantep H Tipi Cezaevi önünde toplanan aralarında HDP Milletvekili Mahmut...

HDP'lilerden cezaevi önünde protesto
GAZİANTEP'te, HDP üyeleri ceazevi önünde toplanarak, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve partililerin serbest bırakılmasını istedi.
Öğle saatlerinde Gaziantep H Tipi Cezaevi önünde toplanan aralarında HDP Milletvekili Mahmut Toğrul'un da aralarında bulunduğu bİr grup HDP'li sloganlar atarak, 'Siyasi tutsaklara özgürlük' yazılı pankart açtı. Grup adına konuşan HDP İl Eş Başkanı Müslüm Kılıç, 24 Haziran seçimleri öncesi iki farklı ittifak kurulduğunu ve kendi partilerinin bu ittifaklarının dışında kaldığını ifade etti. Bazı milletvekili adaylarının operasyonla gözaltına alınarak cezaevine gönderildiğini söyleyen Kılıç, "Şimdi önünde basın açıklaması yaptığımız cezaevinin önünde Gaziantep HDP milletvekili adayımız Osman Demirci de tutukludur. İçeride tutsak edilmiş durumdadır. Bir ülkede demokrasi, özgürlükler herkes içindir. Hele hele seçim ortamlarında çalışırken, demokrasi, adalet, hak ve hukuk kavramlarının bütün partilere bütün siyasetçilere eşit bir şekilde uygulanması gerek" dedi.
HDP Milletvekili Mahmut Toğrul ise genel başkanları, belediye başkanları ve parti yöneticilerinin keyfi olarak tutuklandığını öne sürerek, "Sadece ve sadece 'Afrin'de savaş istemiyoruz' dedikleri için binlerce insan gözaltına alınmıştır. Bir an önce bu insanların serbest bırakılmasını istiyoruz" dedi.

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