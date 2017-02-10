HDP'li Ziya Pir'e savcıya haraketten dava açıldı

Felat BOZARSLAN/ DİYARBAKIR,() - HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı'na haraket ettiği iddiasıyla 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede; 28 Eylül 2015 günü Elazığ yolu üzerinde bulunan askeri konvoya, daha sonra ise Huzurevleri Mahallesi'nde bir polis zırhlı aracına yönelik silahlı saldırı eylemi yapıldığı belirtildi. Eylemi yapanların Kürdi-Der adlı derneğe girdikleri yönünde birden fazla ihbar yapıldığı belirtilen iddianamede, bunun üzerine günün nöbetçi savcısı tarafından binada arama kararı verildiği, arama sırasında gözaltına alınan 32 kişinin el svapları ve doktor raporları alındıktan sonra serbest bırakıldığı kaydedildi.

1 Ekim 2015 günü Diyarbakır Adliyesi önünde arama işleminin kınanması için basın açıklaması yapıldığını kaydeden savcı, burada konuşma yapan HDP Milletvekili Ziya Pir'in, arama talimatı veren nöbetçi savcı hakkında "Sarayı soytarı adayı" demek suretiyle "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ettiğini ifade etti. Bu sözün mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte olduğu belirtilen iddianamede, bu nedenle hakaret suçunun oluştuğu ifade edildi.

Hazırlanan iddianame Diyarbakır 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken, yargılamanın önümüzdeki günlerde başlayacağı öğrenildi.