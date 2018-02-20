HDP'li yöneticiler tutuklandı

TUTUKLANDILAR
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nin düzenlediği operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen HDP Gebze ilçe eş başkanları D.A. ve M.A. ile ilçe yöneticileri M.A., B.T., Z.A. ve M.Z.Ü. tutuklandı.
TUTUKLANDILAR Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nin düzenlediği operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen HDP Gebze ilçe eş başkanları D.A. ve M.A. ile ilçe yöneticileri M.A., B.T., Z.A. ve M.Z.Ü. tutuklandı.
20 Şubat 2018 Salı 19:16
TUTUKLANDILAR
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nin düzenlediği operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen HDP Gebze ilçe eş başkanları D.A. ve M.A. ile ilçe yöneticileri M.A., B.T., Z.A. ve M.Z.Ü. tutuklandı.
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