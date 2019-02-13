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HDP'li vekillerin Leyla Güven'e destek yürüyüşüne izin verilmedi

HDP Milletvekili Leyla Güven'in bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakınları ve avukatlarıyla görüştürülmediği iddiasıyla başlattığı açlık grevine destek vermek amacıyla Van'da yürümek isteyen HDP'li vekillere...

HDP'li vekillerin Leyla Güven'e destek yürüyüşüne izin verilmedi
HDP Milletvekili Leyla Güven'in bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakınları ve avukatlarıyla görüştürülmediği iddiasıyla başlattığı açlık grevine destek vermek amacıyla Van'da yürümek isteyen HDP'li vekillere polis izin vermedi. Gösteri ve yürüyüşlerin yasak olduğu kentte, 4 vekil oturma eylemi başlatırken, polis de çevrede önlem aldı.
HDP Hakkari Milletvekili ve DTK Eş Başkanı Leyla Güven'in 98 gündür sürdürdüğü açlık grevine destek vermek amacıyla Van'da, HDP İl binasında toplanan grubun dışarı çıkmasına izin verilmedi. Bina önünde önlem alan polis ekipleri, parti yöneticileriyle görüşüp, grubun dağılmasını istedi. Binada bulunanlar küçük gruplar halinde dağılırken, Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, Hakkari Milletvekili Sait Dede, Van Milletvekilleri Muazzez Orhan ve Murat Sarısaç kentin en işlek caddelerinden biri olan Kazım Karabekir Caddesi'nde, Güven'e destek için yürümek istedi. Bir süre yürüyen vekillere, polis tarafından izin verilmedi. Bunun üzerine 4 vekil, bir giyim mağazasının önünde, kaldırımda oturma eylemine başladı. Polis ise vekillerin etrafında çember oluşturup, güvenlik önlemi aldı. Bu arada, uyarılara karşın bölgeden uzaklaşmayan 2 kişi gözaltına alındı.
Van Valiliği, dün yaptığı açıklamada kentte yapılması planlanan gösteri ve yürüyüşleri 4 günlüğüne yasaklamıştı.

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