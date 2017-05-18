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HDP'li Milletvekilinin kardeşi tutuklandı

IĞDIR, () - HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın kardeşi Ahmet Adıyaman, PKK terör örgütü üyesi olduğu suçlamasıyla tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığınca, hakkında tutuklama kararı bulunan Milletvekili Adıyaman'ın kardeşi...

HDP'li Milletvekilinin kardeşi tutuklandı

IĞDIR, () - HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın kardeşi Ahmet Adıyaman, PKK terör örgütü üyesi olduğu suçlamasıyla tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığınca, hakkında tutuklama kararı bulunan Milletvekili Adıyaman'ın kardeşi Ahmet Adıyaman'ın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Kent merkezinde yakalanan Ahmet Adıyaman, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Ahmet Adıyaman terör örgütü üyesi olduğu suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ahmet Adıyaman, 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde HDP Iğdır Belediye Meclis üyesi seçilmiş ve görev yapmıştı.

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