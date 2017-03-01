HDP'li Leyla Zana hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemi

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol kararı ile serbest bırakılan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen dağılmama" ve "Suç ve suçluyu övmek" suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HDP Milletvekili Leyla Zana hakkında hazırlanan 156 sayfalık iddianame, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Zana'ya yöneltilen 3 suçlamanın yer aldığı iddianamede, şüphelinin Demokratik Toplum Kongresi'nde yürüttüğü eylem ve faaliyetleri, 2012 yılında yasaklanan Nevruz etkinliğine katılması ve 2012 yılında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde yaptığı konuşmada suç tespit edildiği belirtildi. İddianamede, Leyla Zana'nın eylemlerine ilişkin hazırlanan 3 fezlekeye dikkat çeken savcı, DTK ve çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.Leyla Zana'nın DTK'nın Diyarbakır Belediyesi Konuk Evi'nde bulunan merkezine bir çok kez gelip, gittiğini belirten savcı, şüphelinin buradaki toplantılara katıldığının tespit edildiğini kaydetti. 2011 ve 2014 yılında DTK binasında yapılan 26 ayrı toplantıda şüphelinin konusunun geçtiği kaydedilen iddianamede, Leyla Zana'nın bir çok kez de DTK toplantılarının yapıldığı sırada binaya giriş, çıkış yaptığı belirtildi.Zana'nın 2011 yılında Hakkari'nin Çukurca İlçesi Kazan Vadisi'nde PKK'lılara yönelik düzenlenen operasyon ve Diyarbakır'ın Dicle İlçesinde Emniyet Amirliğine düzenlenen saldırıların ardından çıkan çatışmada ölü ele geçirilen teröristlerin cenazelerine katıldığını belirten savcı, şüphelinin ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait Kartepe Deniz Otobüsünü kaçıran ve ölü ele geçirilen 'Azad' kod adlı Mensur Güzel'in Diyarbakır Yeniköy mezarlığındaki cenazesine katıldığını da kaydetti.ÖRGÜT PROPAGANDASI OLABİLECEK TARZDA ZAFER İŞARETİLeyla Zana'nın terör örgütünün talimatları ile 2012 yılında Diyarbakır'da valilik kararı ile yasaklanan Nevruz etkinliğine katıldığını ifade eden savcı, "Güvenlik güçlerinin ihtarda bulunması ve zor kullanmasının ardından dağılmayıp, direndiği, yolu araç trafiğine kapatarak ısrarla Nevruz alanına gittiği, BDP seçim otobüsünün üzerine çıkıp örgüt propagandası olabilecek tarzda zafer işareti yaptığı tespit edilmiştir. Şüphelinin bu haliyle terör örgütü üyesi olmamakla birlikte, 'örgüt adına suç işlemek' ve 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçlarını işlediği anlaşılmıştır" dedi.Zana'nın, 2012 yılında Diyarbakır'da düzenlenen '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' etkinliğinde bir konuşma yaptığını kaydeden savcı, şüphelinin konşmasında "Sizler büyük direnişinizle başkanınızı aranıza getireceksiniz" ifadelerini kullandığını ifade etti. Zana'nın konuşmasında 30 bin kişinin ölümünden sorumlu olan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı sahiplendiğini ve saygı duyulması gereken biri olarak anlattığını kaydeden savcı, bu şekilde 'Suç ve suçluyu övme' suçunu işlediğini ifade etti.

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