HDP'li Irmak'ın davası güvenlik nedeniyle Diyarbakır'a alındı

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, () - HAKKARİ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım'da tutuklanan HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın 105 yıl hapis istemiyle yargılandığı dava, güvenlik gerekçesiyle Hakkari'den Diyarbakır'a alındı. İstanbul Silivri Cezaevi'nde bulunan Irmak'ın ilk duruşmasının 12 Ocak perşembe günü Hakkari 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüleceği ve mahkemenin dosyayı Diyarbakır'a göndereceği belirtildi.

Yürütülen PKK terör örgütü soruşturması kapsamında 4 Kasım’da tutuklanan HDP Hakkari milletvekili Selma Irmak hakkında 'Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma', 'Terör örgütü üyesi olma' ve 18 kez 'örgüt propagandası yapmak' suçundan 105 yıl hapis istemiyle açılan davanın güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır'da görüleceği belirtildi.

Hakkari 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, Silivri cezaevinde bulunan Irmak'ın duruşmalara getirilmesinin riskli olduğunu belirterek, davanın nakli gerekçesiyle Adalet Bakanlığına başvurmuştu. Yargıtay'ın nakil talebi üzerine davanın Diyarbakır'a görülmesine karar verdiği belirtildi.

Irmak'ın Avukatı Erhan Ürküt, ilk duruşması 12 Ocak'ta Hakkari 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanacak olan davanın dosyasının Diyarbakır'a gönderileceğini söyledi.