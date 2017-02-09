HDP'li Hüda Kaya hakkında açılan dava Diyarbakır'dan Afyonkarahisar'a gönderildi

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, () - HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya hakkında terör örgütü üyeliğinden açılan dava, yetkisizlik kararı ile Afyonkarahisar'a gönderildi.

Afyonkarahisar'da 28 ocak günü gözaltına alındıktan sonra getirildiği Diyarbakır'da adli kontrol kararı ile serbest bırakılan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın hakkındaki soruşturma tamamlandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Hüda Kaya hakkında, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak', 'suç işlemeye alenen tahrik etmek', 'halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 25 yıl hapis cezası istendi. Kaya hakkında dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan 2 fezlekenin konu edildiği iddianamede, soruşturma dosyalarının eylem bütünlüğü açısından birleştirildiği ve bir bütün olarak suç nitelendirilmesi yapılması yoluna gidildiği ifade edildi.

Hüda Kaya'nın eylemlerini 3 ana başlıkta sıralayan savcı iddianamede şu ifadelere yer verdi:

"Şüphelinin söylem ve eylemleri, bulunmuş olduğu konum, toplumun geniş halk kitlelerini PKK terör örgütünün emir ve talimatları doğrultusunda yönlendirme kabiliyeti nazara alınarak, eylemler bir bütün olarak silahlı terör örgütü üyeliği şeklinde nitelendirilmiştir. Şüphelinin 11 Ocak 2016 tarihinde yapmış olduğu konuşmasında PKK/KCK silahlı terör örgütünün terör, cebir ve şiddet eylemlerini ve olgusunu meşru gösterecek nitelikte beyanlarda bulunmak suretiyle 'Terör örgütü propagandası yapmak' eyleminden cezalandırılması talep edilmiştir. Kamuoyunda 6-7-8 Ekim olayları olarak bilinen olayların başlangıcında HDP MYK'sında yapılan ve sonrasında yaptığı açıklamalara ilişkin eylemleri de iddianamede geniş olarak yer almış ve üzerine atılı suçlardan cezalandırılması istenmiştir."

Diyarbakır Dağkaapı meydanında 11 Ocak 2016 günü Demokratik İslam Kongresi tarafından bir basın açıklaması yapıldığını belirten savcı, Hüda Kaya'nın bu etkinlikte yaptığı konuşmada örgüt üyelerine yönelik yapılan operasyonları katliam olarak nitelendirdiği, güvenlik güçlerinin yaptığı hendek ve barikat operasyonlarının halka yönelik olarak yapıldığı algısını oluşturmaya çalıştığını kaydetti. Hüda Kaya'nın konuşması ve basın açıklamasının terör yöntemlerini kullanmaya özendirici ve terörizmi yüceltici nitelikte olduğu ifade edilen iddianamede, şüphelinin bu eylemi ile 'Silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak' suçunu işlediği belirtildi.

Şüpheli hakkında savunmasının alınması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca çağrı kağıdı düzenlenerek TBMM'ye gönderildiğini, tebligatın sekreterine tebliğ edilmesine rağmen Kaya'nın ifade vermeye gelmediğini belirten savcı, bunun üzerine gözaltına alınan şüphelinin suçlamaları kabul etmediğini kaydetti.

İddianameyi kabul eden Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Hüda Kaya'nın yakalandığı yerin 'Terör örgütü üyeliği' suçu yönünden sürekliliğin kesildiği yer olduğunu belirterek, dosyayı yetkisizlik kararı ile Afyonkarahisar Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.